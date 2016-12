Vin Diesel est-il un gros lourd ? En regardant cette vidéo, on pourrait penser que oui. Lors qu'une session d'interviews, cette pauvrea dû supporter les remarques pénibles de l'acteur sur son physique. Parlant à quelqu'un qu'on ne voit pas, il s'est extasié sur sa beauté, préférant l'emmener déjeuner que continuer l'interview.La jeune femme l'a remercié poliment et a tenté à plusieurs reprises de reprendre l'interview mais Diesel était plus intéressé par son physique que par ses questions.