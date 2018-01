© Instagram



Derrière ces cheveux courts, ces sourcils épais et cette barbe carotte se cache une histoire, celle d'un casting pour un projet "tombé dans l'oubli", dixit l'actrice. Ressorti pour l'occasion du nouvel an, ce cliché est aussi un moyen de rendre hommage aux maquilleurs professionnels qui ont été mobilisés pour cette transformation bluffante, une équipe menée par... Rick Barber (le nom de famille ne s'invente pas !).

Alors, une idée ?









Il s'agit de Jennifer Garner qui, en légende, écrit: "New Year, New Me" : "Une nouvelle année, un nouveau moi". Une photo qui fait sensation sur le réseau social : la belle a plus de 774.000 fans ! Certains n'hésitant pas à souligner une ressemblance avec Eddy Redmayne ou James Franco. Chapeau, en tout cas !





