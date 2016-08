Rentrée royale: Elisabeth, Gabriel, Emmanuel et Eléonore de retour sur les bancs de l'école

VIP





"#backtoschool". Le Palais royal a publié une photo sur son compte Twitter des quatre enfants du roi Philippe et de la reine Mathilde. Elisabeth (14 ans), Gabriel (13 ans), Emmanuel (10 ans) et Eléonore (8 ans) ont sorti leur cartable et repris le chemin de l'école.













Elisabeth, Gabriel et Eléonore étudient au Collège Sint-Jan Berchmans à Bruxelles. Elisabeth passe en 4ème secondaire, Gabriel en 2ème. Eleonore rentre en 3ème primaire.





Habituellement accompagné par sa mère la reine Mathilde, le prince Emmanuel, qui suit sa scolarité dans une école de Kessel-Lo (près de Louvain), était cette année accompagné de son père. La Reine a accompagné les trois autres enfants à Sint-Jan Berchmans.