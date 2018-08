"Il aimait les femmes", raconte la première femme de l’acteur de Madame Doubtfire, qui révèle qu’elle a autorisé son mari à la tromper à plusieurs reprises.

"Il les adorait vraiment. J’étais d’accord avec le fait qu’il voie d’autres femmes, parce que je voulais qu’il soit heureux avec elles, mais je voulais aussi qu’il revienne à la maison." Valérie Velardi a été mariée au comédien - qui s’est donné la mort en août 2014 (à l’âge de 63 ans) - de 1978 à 1988 et a donné naissance à un petit garçon, Zachary, en 1983. Cinq ans plus tard, c’est pour la nounou de leur fils que Robin Williams va la quitter. Nouveau mariage et deux enfants. L’histoire s’achèvera en 2010, et l’interprète du professeur Keating dans Le Cercle des poètes disparus se remariera une dernière fois en 2011.