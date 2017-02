On lui éclatera la tête contre un coin de table", lorsqu'il a pris connaissance de la pique initiale de Donald Trump vis-à-vis de son audimat. Après une première réplique dans laquelle "Schwarzy" a invité Donald Trump à échanger son poste avec le sien , l'ancien acteur s'est laissé aller à une révélation pour le moins polémique. Dans une interview accordée au Men's Journal , ce dernier explique avoir déclaré à son assistant "", lorsqu'il a pris connaissance de la pique initiale de Donald Trump vis-à-vis de son audimat.





Arnold Schwarzenegger estime également avoir " plus d'expérience en politique et être plus présidentiable et diplomate" que l'actuel président américain.