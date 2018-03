"J’attendais du respect"

Coup de gueule de la part de Samy Naceri qui ne fera pas partie de Taxi 5.

"Ils m’ont fait croire depuis le début qu’ils ne voulaient pas de moi, explique l’acteur de 56 ans - habitué aux soucis judiciaires - sur son refus de participer au film qui l’a fait connaître. J’ai été surpris d’apprendre que de base, leur idée était de faire un Taxi 5 sans même une petite apparition de moi. Et ce n’est qu’une fois que les fans de la saga Taxi ont fait savoir leur mécontentement et leur étonnement face à mon absence que j’ai reçu un coup de fil du réalisateur Franck Gastambide. Ne pensez pas que mon absence dans ce film est le résultat d’un problème d’ego de ma part, bien au contraire, j’attendais simplement un minimum de respect après les 30 ans de cinéma à mon actif." Frédéric Diefenthal n’apparaîtra pas non plus dans Taxi 5.