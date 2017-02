Certains appelleront cela de l'inconscience. Et les autres sûrement aussi. Bien décidé à prendre une photo en plongée avec la ville de Dubaï derrière elle, le mannequin Viki Odintcova est montée en haut de la Tour Cayan à Dubaï (307 mètres de haut). Pas sensible au vertige pour un sous, elle s'est alors penchée en arrière, dos face au vide, uniquement retenue par le bras d'un homme qui prenait lui-même la photo.

Une autre photo, dans une autre position, montre la top modèle complètement... dans le vide. À nouveau, seul le bras de l'homme la retient.

"À la naissance, elle a eu droit au physique mais pas au cerveau"

Entre les 'likes' et commentaires impressionnés sur les réseaux sociaux, certains internautes lui reprochaient le risque pris. "Comment pouvez-vous négliger votre vie comme ça. Si j'étais l'un de tes parents, je te giflerais, toi et le mec barbu." Un autre est plus cru dans son commentaire. "A la naissance, elle a eu droit au physique mais pas au cerveau. C'est totalement stupide."

Inconscience ou non ? Même la top modèle semble le reconnaître dans une déclaration. "Chaque fois que je vois les images, mes paumes transpirent."

Ci-dessous la vidéo making-of de la photo.