C'est Scarlet, en renouvelant son offre Hot, qui permet de franchir ce seuil. Orange reste, pour un tarif très proche (20 €), plus généreux en data.

Jusqu'ici, c'est l'opérateur Orange (ex-Mobistar) qui détenait dans son portefeuille l'abonnement avec minutes d'appels illimitées (vers tous réseaux) le moins cher du pays. Scarlet, filiale à moindre prix de Proximus, vient de faire bouger ce classement : l'opérateur annonce, ce jour sa nouvelle offre Scarlet Hot.

Elle propose, pour 18€ par mois, les appels et SMS illimités ainsi que 2 GB de data mobile, valables dans toute l’Europe et, c'est assez singulier que pour être précisé, la Suisse également (en roaming). Calée deux euros sous le tarif mensuel de Orange Koala Unlimited (20 € par mois pour les 100.000 premiers souscripteurs), l'offre Scarlet Hot est donc moins chère, mais également moins généreuse en Internet mobile. Proximus, en termes d'appels illimités, n'est pas concurrentiel sur ce type d'offres. Il le devient en revanche pour tout qui se tournerait vers une utilisation essentiellement data (et très peu appels classiques), par le biais de sa récente offre Epic.

Les clients ayant souscrit à scarlet Hot avant le 4 Septembre bénéficieront automatiquement de la nouvelle offre, à partir de leur prochain cycle de facturation. Ceux-ci seront avertis personnellement de cette adaptation.