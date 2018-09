Les études supérieures occasionnent des coûts supplémentaires tant pour les parents que pour les étudiants, comme le minerval, les cours, un Erasmus, etc. Afin de déterminer quelles cartes de crédit et quels comptes courants sont les plus avantageux pour les jeunes, TopCampare.be, une plateforme qui compare les cartes de crédit, les comptes épargne, etc., a réalisé une étude à notre demande.

"La carte de crédit la plus intéressante est Hello Bank Prepaid car elle est gratuite pour les jeunes de moins de 28 ans. Il n’y a aucun frais d’activation ou de chargement", affirme Wouter Vanderheere, le cofondateur de TopCompare.be. De plus, les coûts de retrait à l’étranger sont faibles. En deuxième et troisième position se trouvent la carte Beobank Mastercard/Visa Student et Belfius Mastercard White Prepaid. L’inconvénient de la seconde est que le titulaire doit avoir le statut étudiant. En revanche, en cas de vol, une assurance achat jusqu’à 2.000 euros y est liée.

Ces trois cartes de crédit sont des cartes prépayées, c’est-à-dire qu’il faut les recharger depuis son compte à vue. Pour les obtenir, "elles ne nécessitent pas de revenu minimum", explique Wouter Vandeheere.

Pour les comptes à vue intéressants, nous retrouvons la carte gratuite Belfius Pulse, sans cotisation annuelle. Argenta Compte Giro permet aussi d’avoir une carte de crédit gratuite, la carte de paiement Maestro et aucun frais de gestion du compte n’est demandé. Finalement, Axa Banque propose aussi Confort2Bank qui offre deux cartes de visa et deux de débit gratuites. Toutefois, après 25 ans, il faut payer 46,80 euros par an.