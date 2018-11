La plupart des gens purgent leurs radiateurs pendant les premières journées froides de l’automne, mais cela vaut la peine de répéter l’opération à la fin de l’hiver, de sorte que votre chauffage puisse fonctionner plus efficacement.

En plaçant un réflecteur ou film réfléchissant derrière le radiateur, vous vous assurez que la chaleur quitte la maison moins rapidement.

Ne bloquez pas non plus le radiateur avec des vêtements mouillés, mais suspendez-les devant pour que l’air chaud puisse encore se diffuser dans la pièce.

Durant la nuit, ou lorsque personne n’est présent à la maison, abaissez la température dans les espaces de vie à 15-16 °C (mais pas plus bas, car vous devrez alors ajouter de la chaleur pour remettre la pièce à température).

Saviez-vous que vous pouvez économiser 7 % d’énergie en abaissant votre thermostat de 1 °C ?

Avec un thermostat intelligent, les espaces vides ne sont pas chauffés, ce qui réduit les coûts de chauffage jusqu’à 30 %.

Enfin, n’oubliez pas de bien aérer votre maison. Il suffit d’ouvrir la fenêtre pendant une dizaine de minutes. Comme il est souvent plus sec, l’air extérieur est plus facile et donc moins coûteux à chauffer.