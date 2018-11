Le ministre des finance Kris Peeters a commenté cette décision.

"Les petites pièces de 1 et 2 centimes d’euro suscitent souvent un embarras pour de nombreux commerçants et consommateurs. Ces pièces sont souvent amassées dans des tirelires au point que cela s’est même traduit par une pénurie il y a quelques mois. Déjà depuis 2014, les commerçants peuvent arrondir les montants. Cependant ils font très rarement usage de cette possibilité. Apparemment personne ne veut être le premier à commencer à arrondir. C’est pourquoi nous rendons maintenant obligatoire l’arrondissement en cas de paiement en espèces. Les organisations des commerçants soutiennent cette mesure. Selon le montant, les arrondis se font vers le haut ou vers le bas. En moyenne, le consommateur ne payera donc pas plus qu’aujourd’hui."

La règle est la suivante: 1 et 2 cents sont arrondis à 0, les 3 et 4 cents arrondis à 5 cents, 6 et 7 cents arrondis à 5 cents; 8 et 9 arrondis à 10. L'arrondissement se fait toujours sur le montant total. Tant le montant arrondi que le montant non arrondi devront être repris sur le ticket de caisse. Les arrondis se faisant vers le haut ou vers le bas, en moyenne, le consommateur payera la même chose.

Cet arrondissement obligatoire entrera en vigueur au 1er décembre 2019. Une campagne d'information sera organisée et l'Observatoire des Prix suivra les éventuelles conséquences de l'arrondissement obligatoire.

Pour les paiements électroniques, il n'y a par contre aucun changement: les commerçants ont la possibilité, comme cela est déjà le cas à l'heure actuelle, d'arrondir jusqu'à 5 centimes, mais ils n'y sont pas obligés.

A noter que si cette décision est synonyme de mort lente pour les pièces de 1 et 2 centimes, le consommateur pourra évidemment jusqu'à nouvel ordre toujours régler ses comptes avec les pièces de 1 et 2 centimes qu'il possède.