L’avenir des pensions fait toujours débat. Craignant de ne pas toucher suffisamment d’argent ou de voir carrément les pensions passer à la trappe, le Belge est de plus en plus conscient qu’il doit se constituer une pension complémentaire. Et, au vu des aspirations, mieux vaut commencer au plus tôt. Selon une enquête menée auprès de 38 000 répondants par AXA Banque, il ressort qu’un tiers des Belges veulent bénéficier d’une pension complémentaire de 1 000 € par mois. Et un quart souhaitent même disposer de plus de 1 000 €. Ils ne sont que 41 % à penser avoir assez avec 500 €.

Des montants qui ne sont pas destinés à faire des folies pour autant, mais tout simplement à maintenir un niveau de vie similaire à l’âge de la retraite et faire face aux dépenses courantes.

Pour y parvenir, c’est un sérieux capital qu’il faut constituer. "C’est pourquoi il est important de créer sa propre caisse d’épargne", explique Xavier Gys, responsable Invest chez AXA Banque. "Pour pouvoir compter sur le revenu complémentaire souhaité pendant votre pension, vous devez avoir épargné en moyenne 418 653 € au moment de votre pension."

(...)