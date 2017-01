L'inflation a grimpé à 2,65% en janvier, d'après le SPF Economie. Elle était à 2,03% en décembre.



L'inflation est à son plus haut niveau depuis février 2012. L'indice des prix connaît une vigueur qu'on n'avait plus observée depuis plusieurs années. L'économie de notre pays enregistre d'ailleurs l'inflation la plus forte de la zone euro.





En cause ?



L'inflation de l'énergie s'élève désormais à 11,18% contre 5,49% le mois dernier et 2,24% en novembre, soit le plus haut niveau pour cette catégorie de produits depuis février 2012.

L'électricité coûte désormais 19,4% plus cher qu'il y a un an. Pour le gaz naturel par contre, le consommateur doit désormais débourser 2,1% de moins qu'en janvier 2016. Le prix du gasoil de chauffage, lissé sur 12 mois, a reculé de 8,4% en un an. Les carburants coûtent désormais 18,5% plus cher qu'il y a un an.

En janvier, les principales augmentations de prix ont concerné les carburants, les villages de vacances, l'électricité, les légumes, le mazout de chauffage, les boissons alcoolisées, la cotisation d'assurance maladie, le gaz naturel, l'eau et les services de télécommunications. A l'inverse, les billets d'avion ont exercé un effet baissier sur l'indice.





Augmentation des salaires en vue ?



L'indice-pivot permettant l'indexation des salaires des fonctionnaires et des allocations sociales n'a pas été franchi. L'indice des prix à la consommation de janvier 2017 s'établissait à 104,28 points. L'indice grappille 0,74 point. L'inflation progresse de 2,03% à 2,65%. L'indice santé a progressé de 0,60 point ce mois pour atteindre 104,65 points. L'inflation calculée sur la base de l'indice santé passe de 1,78% à 2,18%.

L'indice-pivot pour la fonction publique et les allocations sociales, fixé à 103,04 points, n'est pas dépassé ce mois-ci.



Le dernier dépassement de l'indice-pivot remonte au mois de mai 2016.