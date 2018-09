Argent Le groupe a enregistré un chiffre d’affaires de 64 millions d’euros en 2017

Avec quelque 34 points d’achat-vente en Belgique, dont 22 en Wallonie et 7 à Bruxelles, Cash Converters surfe sur le business de la seconde main depuis plus de 20 ans déjà en Belgique. "On a cependant revu complètement le concept en 2013, explique Kevin Kaeses, general manager de la chaîne en Belgique. Auparavant, nous avions deux entrées distinctes. L’une pour les acheteurs, l’autre pour les vendeurs qui étaient parfois gênés de venir vendre quelque chose. Aujourd’hui, c’est entré totalement dans les mœurs. L’économie circulaire et le recyclage font partie du mode de vie des consommateurs."

Chez Cash Converters , on trouve de tout "sauf des meubles et des vêtements. Mais ce qui tourne le plus, ce sont les GSM. La prochaine sortie de l’iPhone sera une fois de plus marquée par une grande offre d’anciens modèles dont les gens veulent se séparer pour acheter le petit dernier."

(...)