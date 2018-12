L’année 2018 touche doucement à sa fin et c’est l’heure de tirer les premiers bilans. En matière de paiements, l’année aura surtout été marquée par l’essor du sans contact. En effet, Worldline a enregistré plus de 4 millions de paiements de ce type en octobre 2018, soit 7 fois plus qu’au cours de la même période un an plus tôt.

Peu à peu, le consommateur se familiarise donc avec le sans contact, balayant les craintes qu’il pouvait éprouver quant à la sécurité de ce moyen de paiement. Certes, il ne faut pas (...)