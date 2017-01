Depuis quelques jours déjà, avec la forte offensive hivernale que l’on connaît dans toute l’Europe, le prix des fruits et légumes a considérablement augmenté. Jusqu’à 10 fois plus élevé que l’an dernier à pareille époque et souvent deux à trois fois plus élevé qu’à la fin de l’année dernière.

Dans certains magasins, c’est même carrément la pénurie. Difficile en effet de dénicher des épinards frais pour le moment. En cause ? Une récolte à l’arrêt sur les champs espagnols notamment. D’autres légumes affichent des prix ayant subi une hausse inversement proportionnelle à la chute du mercure. La salade de blé, négociée mi-janvier 2016 à 1,644 € le kilo est aujourd’hui vendue à 15,069 € le kilo. Le prix des tomates a quasiment doublé, celui des salades a triplé, tout comme celui des poireaux.

[...]

Découvrez la suite de cet article dans notre Edition Abonnés. Si vous n'êtes pas encore inscrit, découvrez nos offres et nos tarifs ci-dessous.