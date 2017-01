Les petits commerces, c’est un peu comme les feuilles mortes en automne. Ça tombe à la pelle. D’après le graphique ci-dessous reprenant les données de l’Inasti, la Belgique a perdu près de 10 % de ses petits commerces en six ans. Ce n’est plus un secret, les plus touchés sont les libraires : quasi un sur cinq a mis la clé sous la porte entre 2010 et 2015.

Situation particulièrement difficile, aussi, pour les bouchers ou les poissonniers, dont le savoir-faire est ébranlé par la multiplication des moyennes et grandes surfaces dans les centres urbains, quelle que soit leur taille.

(...)

