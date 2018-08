La Ligue des familles enjoint, depuis 20 ans, les communes et dirigeants à réduire les frais des parents. Inscrite dans la Constitution, la gratuité scolaire n’est cependant pas une réalité. Les parents déboursent, en moyenne, 280 euros par an pour leur enfant en maternelle; 1.225 euros en primaires; 1.550 euros annuels en secondaires et 2.300 euros en technique-professionnel. Le matériel usuel (fardes, classeurs, cahiers, journal de classe... ) n’est gratuit que pour 9 % des parents.

(...)