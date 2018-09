Si la rareté d’un objet fait bien entendu fluctuer sa valeur, il y a cependant certains petits trucs à connaître pour obtenir le meilleur prix de l’objet dont vous voulez vous séparer. Le patron des magasins Cash-Converters en Belgique nous en fait part.

"Souvent, on remarque que des gens viennent vendre ce qu’ils ont vu en magasin. Cela va alors faire augmenter l’offre et baisser les prix. La saison joue un grand rôle aussi. En été, nous avons été assaillis de demandes d’aircos. Il est clair qu’ils se vendaient alors au prix le plus fort et que, dans les prochaines semaines, ce sera un objet très peu voire pas demandé et son prix aura alors tendance à baisser. Pareil pour les vélos, qu’on vendra toujours mieux au printemps, lorsque le beau temps est de retour que maintenant que l’automne s’installe", note Kevin Kaeses, General Manager de Cash Converters, chaîne de magasins spécialisée dans la revente d'objets d'occasion, interviewé plus longuement par ici.

Enfin, il est clair que, plus l’état est optimal, meilleur sera le prix. "Il est aussi important de conserver la boîte d’origine, le mode d’emploi et tous les accessoires. De même, si c’est un objet récent, encore sous garantie, apporter la facture permettra aussi d’obtenir un meilleur prix car on pourra alors le vendre encore plus facilement, même si nous offrons déjà une garantie d’un an sur nos produits."