Pour la Loterie nationale, 2017 restera dans les mémoires comme l’année de tous les records.

Premièrement, l’année qui vient de prendre fin restera comme "l’année des gagnants". Pas moins de 69.384.448 joueurs ont gagné et parmi eux figurent 40 gagnants d’un montant supérieur ou égal à un million d’euros.

En 2017, la Loterie nationale a redistribué plus de 866 millions de gains à ses joueurs, ce qui représente un record absolu pour l’institution.

"Malgré une concurrence de plus en plus agressive, les joueurs confirment leur confiance dans les produits de la Loterie nationale : en 2017, plus de 6,5 millions de joueurs ont joué au moins une fois à nos produits", constate Jean-François Mahieu, porte-parole de l’institution.

En 2017, le chiffre d’affaires engrangé par les deux principaux jeux, EuroMilions et le Lotto, ont progressé de plus de 70 millions. La Loterie constate par ailleurs une complémentarité entre les jeux. Les joueurs qui jouent à l’un choisissant souvent de tenter leur chance également à l’autre.

Avec près de 510 millions d’euros, EuroMillions a fait un bond de plus de 19,5 % par rapport à 2016 et représente plus de 40 % du chiffre d’affaires de la Loterie. Le jeu a en outre compté 16.577.571 gagnants en 2017.

Quant au Lotto, il a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 397,7 millions d’euros, soit 31 % du chiffre global. "Cela confirme à nouveau que Lotto peut compter sur ses joueurs fidèles, qui ont un véritable attachement pour la marque !", analyse le porte-parole.

Les billets à gratter et les jeux en ligne ont également réalisé le chiffre d’affaires impressionnant de 262 millions d’euros.

Ces bons résultats se sont traduits concrètement par une progression du nombre de points de vente de 5 % par rapport à 2016. Le nombre de points de vente s’élevait donc à 6.371 l’année dernière.

Les ventes digitales, qui comprennent les ventes via e-lotto et l’application mobile, ont également grandement progressé l’année passée. Elles ont généré un chiffre d’affaires de 183,6 millions, soit une progression de plus de 30 % par rapport à 2016. "Les ventes via l’application mobile ont même progressé de 87,4 % par rapport à l’année dernière, avec 51,8 millions de chiffre d’affaires", constate le porte-parole.