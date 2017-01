1,183 milliard d’euros : c’est le chiffre d’affaires record de la Loterie Nationale en 2016. La société attribue ce résultat positif entre autres aux nouveaux produits qu’elle a mis sur le marché l’année passée mais aussi à la diversification des canaux de vente.

En septembre 2016, un nouvel EuroMillions assorti de tirages My Bonus a été lancé avec, à la clé, plus de gagnants, des tirages plus fréquents et des jackpots plus élevés. Les joueurs semblent avoir apprécié la formule puisqu’EuroMillions a permis d’engranger 426,6 millions d’euros, soit 36 % du chiffre d’affaires total. Le Lotto a pour sa part assuré un chiffre d’affaires de 411,6 millions d’euros en 2016, soit 34% du chiffre total.

De leur côté, les billets à gratter et les jeux instantanés en ligne ont enregistré le chiffre de 235,2 millions d’euros, soit 20% du chiffre d’affaires total. Ce résultat est le meilleur de ces dix dernières années et peut être attribué à l’introduction de nouvelles gammes de jeux à gratter comme la famille Cash et au succès de jeux instantanés en ligne.

Les autres produits (Joker+, Keno et Pick-3 ainsi que les paris sportifs SCOOORE!) sont également en progression et affichent un chiffre d’affaires de 110 millions d’euros, soit 10% du chiffre d’affaires total.

2016 est également une année record en termes de gains reversés aux joueurs avec plus de 865.500.000 euros partagés entre plus de 66 millions de gagnants. Le Lotto a fait 39 nouveaux millionnaires (5 de plus qu’en 2015) et c’est en 2016 que la Belgique a connu son plus grand gagnant à l’EuroMillions avec un gain de 168 millions d’euros.