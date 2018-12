Les gilets jaunes, comme le PS ou le PTB, le répètent à l’envi : boucler les fins de mois se révèle de plus en plus difficile.

Le gouvernement, chiffres à l’appui, argue régulièrement le contraire : le pouvoir d’achat des Belges aurait bel et bien augmenté ces dernières années. Les arguments Charles Michel et C ie se heurtent le plus souvent à l’incompréhension et au rejet d’une partie des citoyens.

Philippe Defeyt, économiste et président de l’Institut pour un développement durable (IDD), s’est livré à un travail sur l’évolution du pouvoir d’achat sur les 20 dernières années afin de trancher le débat. (...)