Après avoir partagé le pactole avec sa femme Gillian, ainsi qu'avec sa famille proche, l'homme de 46 ans est tombé sous le charme de Samantha Burbidge. Il quitte donc sa femme, ses deux enfants et la ville de Dundee (en Ecosse) dans laquelle sa famille et lui résidaient.

Âgée de 29 ans, et après seulement trois semaines de vie commune, la jeune femme et son richissime compagnon ont pris la poudre d'escampette, direction les Maldives. Adrian a racheté une majestueuse maison à Haverhill, d'une valeur de 6 millions d'euros, et a également construit un espace d'entraînement pour ses 30 chevaux pur-sang. Nos confrères du Daily Mail expliquent que c'était l'un des rêves de la jeune femme.

Ne se sentant pas particulièrement épanouie, Samantha Burbidge est repartie chez ses parents en n'omettant pas de rapatrier les chevaux (valeur estimée: 380.000 euros), une voiture de luxe ainsi que deux chiens. Un proche du multimillionnaire a déclaré que "ce qui a le plus touché Adrian, ce sont les deux chiens."