Les vacances à peine commencées, dans la grande distribution, on se tourne déjà vers la rentrée scolaire. Il ressort en effet d’une enquête réalisée par le bureau iVox pour le compte d’Hema que plus d’un parent sur trois se rend durant les grandes vacances avec ses enfants dans un point de vente pour acheter les fournitures scolaires.

Cependant, du côté des parents, il ne s’agit pas d’une sortie shopping très appréciée. L’achat des fournitures scolaires est même vu comme stressant, et 35 % des parents l’appréhendent. En revanche, un enfant sur deux trouve cela plutôt amusant, même si 17 % déclarent malgré tout être stressés à cette idée. Acheter du matériel neuf est visiblement plus amusant pour les filles (65 %) que pour les garçons.

Visiblement et contrairement aux idées reçues, toutes les écoles ne fournissent cependant pas la liste du matériel dès la fin juin. "Ce serait bien si les écoles délivraient déjà en juin la liste des fournitures nécessaires pour l’année scolaire suivante. Cela éviterait beaucoup de stress et permettrait aux parents et à leurs enfants de faire les emplettes avec décontraction. En outre, pendant les grandes vacances, les parents ont davantage de temps pour rechercher des ustensiles peu coûteux et de bonne qualité", explique Marry Jansen, porte-parole d’Hema.