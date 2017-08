Intéressé(e) ? Nous trouvons cette annonce sur le site oldtimerweb.be : à vendre, une Porsche 911 2.4 S de la gendarmerie belge, une authentique de l’époque où Porsche équipait la police des autoroutes, capot blanc, bande orange, deux gyrophares, 4 sirènes et un STOP sur le pare-chocs arrière pour imposer à l’automobiliste de se ranger sur le côté.

Nostalgie, quand tu nous tiens. Et comme si cela ne suffisait pas : elle est vendue avec des vrais uniformes de gendarmes et insignes, képis, pantalons, vestes et chemises bleu clair.

(...)