Les Américains continuent d’apprécier les voitures spacieuses, voilà pourquoi les constructeurs leurs réservent généralement la primeur en matière de nouveaux grands véhicules.Volkswagen dévoilera à Détroit (9-22 janvier) la version longue de son Tiguan 5 ou 7 places, baptisé Allspace, cousin d’un certain Skoda Kodiaq, et Audi présentera un concept Q8 (prononcé outre-Atlantique comme... la marque de carburant qu’on connaît!) très proche du véhicule de production que certains prévoient déjà sur le marché dès 2018.Le communiqué officiel d’Audi ne laissent pas de place à l’ambiguïté. Quand un constructeur lui-même parle “d’entrer bientôt en production” tout en présentant un concept, c’est que le processus est déjà bien avancé.

Il est vrai que la firme aux anneaux ne peut plus tarder face à ses concurrents premium allemands. BMW et Mercedes, pour ne pas les nommer, proposent déjà cinq ou six SUV, dans différentes déclinaisons. La firme à l’hélice lançant par exemple les X2 et X7 déjà en 2017...





La ligne fluide d’un coupé, l’espace généreux typique d’un SUV et une grande flexibilité d’ores et déjà annoncée, voilà les aguments de ce Mr Q huitième du nom!

“Avec l’Audi Q8 concept, nous avons un nouveau fer de lance pour notre gamme de modèles Q. Son design respire la sportivité et le prestige, indique Marc Lichte, responsable du design chez Audi. Il est donc important pour nous que ce Q8 offre un espace généreux avec quatre places de confort équivalent, malgré la ligne de toit plate.”

On note quand même la mention “4 places”. Pour our un véhicule de ce gabarit, c’est toujours un peu étonnant... Mais ses concurrents directs, les BMW X6 et Mercedes GLE Coupé, affichent la même tendance. La 5e place, au milieu de la banquette arrière, est plus petite et moins confortable, comme c'est généralement le cas pour ces grands SUV de luxe.



On n’oublie pas que, avant la mise en production de ce Q8, Audi devrait mettre sur le marché, toujours dans la même gamme, l’e-tron (auquel le concept Q8 emprunte la face avant), la version de série du concept présenté au Salon de Francfort 2015. Ce modèle est supposé s’intercaler entre le Q5 et le Q7. Comme chacun sait, il sera proposé uniquement en motorisation 100 % électrique.