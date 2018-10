Auto-moto Volkswagen lance la campagne Electric for all. L’objectif : rendre la voiture électrique accessible au plus grand nombre

On connaît tous, en matière de mobilité verte, les avantages majeurs d’une voiture électrique : zéro émission à l’utilisation (ou presque, sachant que bien des particules fines proviennent des systèmes de freinage), quasi pas de bruit de moteur (sinon un sifflement caractéristique), une accélération continue et uniforme, des entretiens réduits à leur plus simple expression, une énergie (aujourd’hui) moins chère et donc une interdépendance moindre par rapport aux carburant fossiles.

Ma is les "électro-pessimistes" ava ncent des arguments de poids : l’autonomie des véhicules et, peut-être surtout, le prix de ces voitures propres. Combien de fois, en effet, n’avons-nous pas entendu dire que, pour moins polluer en voiture, de nos jours, il faut être riche? Ce n’est certainement pas faux.

Volkswagen entend balayer ces arguments négatifs en lançant la campagne Electric for all ou Électricité pour tous. Le slogan est clair.

