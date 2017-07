Chez BMW, tous les regards sont tournés vers le futur. Et, par corollaire, vers les nouvelles technologies, la connectivité et les applications qui permettent d’améliorer le confort mais aussi la mobilité de l’automobiliste. "L’hyperconnectivté, ce n’est pas seulement une technologie liée à la voiture elle-même. C’est aussi la connectivité de l’automobiliste, explique Pieter De Wit, responsable de la communication chez BMW . Nous travaillons beaucoup à ces technologies afin de faciliter la vie de l’automobiliste."