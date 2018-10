Si vous êtes un fan et, surtout, si vous avez les moyens (on parle de plus ou moins 90.000 € en base), sachez que ce "paquebot" de 5,15 m de long sera commercialisé dès mars prochain. Plus que quelques mois à attendre, donc, pour que ce nouvel X7 débarque dans les showrooms. © D.R.

D'emblée, en tout cas, il en impose par sa forte stature, son faciès impressionnant, avec cette grille en double haricot qu'on n'a jamais vu si grande, et ses dimensions qui lui permettent, d'ailleurs, d'accueillir 7 adultes dans un confort plus qu'appréciable. © D.R.

Rien que de l'automatique !

Un colosse, certes, mais qui n'est pas dénué d'élégance. Et qui, en option, peut même être doté d'un regard perçant! En effet, avec ses feux de route laser hyper longue portée, qui peuvent éclairer jusqu'à 600 mètres, on peut imaginer qu'il n'aura en tout cas pas peur du noir. © D.R.

D'autre part, si le conducteur est particulièrement choyé, avec des aides à la conduite et à la sécurité dernier cri, les passagers le sont (quasi) tout autant. On en veut pour preuve les deux écrans tactiles installés aux dossiers des sièges avant pour distraire les passagers de la deuxième rangée. © D.R.

Si cet X7 est fatalement davantage taillé pour la route que pour la ville, il vous emportera évidemment aussi en vacances, sans rechigner pour les valises, puisque le volume de coffre peut atteidre les 2.120 litres...

Bon à savoir, l'X7 sera commercialisé uniquement avec boîte automatique (xDrive) et des blocs 6 cylindres en ligne 3.0 Turbo essence et diesel, dont les puissances iront de 265 à 400 ch. Hors Europe, la voiture pourra aussi être équipée d'un moteur V8 essence de 462 ch. Par exemple pour les Etats-Unis et pour les pays du Golfe où l'on ne compte pas trop ses sous et où l'or noir coule encore à flots sans côuter une fortune. © D.R.

© D.R. Et si cet X7 est le navire amiral de la marque en matière de SAV (Sport Activity Vehicle), c'est aussi parce qu'il est doté des dernières technologies de pointe... comme cette fonction Reversing Assistant, un système qui mémorise les 50 derniers mètres parcourus par le conducteur avant son arrêt et qui est ensuite capable de refaire le trajet inverse de manière complètement autonome, ce qui peut se révéler assez pratique, par exemple, quand il s'agit de ressortir le "paquebot" d'une place de parking étriquée. © D.R.