Ca y est ! Citroën ayant présenté au Salon de Shanghai le tout nouveau C5 Aircross, les trois marques de PSA ont désormais chacune un SUV compact. En réalité, on devrait parler des quatre marques du groupe français, puisqu’Opel le nouveau venu dans la famille, Opel, a pour sa part déjà dévoilé les premières images du Grandland X… lui-même dérivé du 3008. PSA possède donc quatre baroudeurs d’environ 4,50 mètres, basés sur la même plate-forme (baptisée EMP2) à proposer à sa clientèle..

Dans un premier temps cependant, le premier SUV familial de la marque au double chevron ne sera disponible qu’en Chine (dès octobre). Il faudra en effet attendre 2018 pour qu’il débarque chez nous.

Que les adeptes de la marque soient rassurés, le C5 Aircross sera bien une vraie Citroën dans la mesure où les concepteurs ont particulièrement mis l’accent sur le confort. Il sera ainsi le premier modèle de la marque doté de nouvelles suspensions dites à butées hydrauliques progressives. Une première mondiale !

Il s’agit d’un système d’amortissement qui travaille en deux temps et qui procure un effet de tapis volant, donnant la sensation que la voiture survole les déformations de la chaussée, tout en prévenant le phénomène de rebond.

Robuste mais inspirant la sympathie car tout en rondeurs, le C5 Aircross propose un habitacle à l’ambiance feutrée, avec une planche de bord épurée, à l’instrumentation numérique Sous le capot, des moteurs essence ou diesel du groupe PSA : les Puretech 130 et 165 ch et les BlueHDI 100, 130 et 180 ch. La version hybride annoncée sur la DS7 Crossback devrait aussi être de la partie. Ces moteurs seront associés à des boîtes mécaniques ou automatiques (EAT6, voire EAT8). Toujours pas de transmission intégrale au catalogue mais le C5 Aircross recevra néanmoins le très efficace Grip Control (renfort de la motricité) ainsi que l’aide au contrôle en descente pour qu’il puisse s’aventure hors des chemins carrossables.