Carrefour va vendre... des voitures

Auto-moto

L’action coup-de-poing organisée par Media Markt en 2015 et 2016 avait connu un succès dépassant les espérances de LeasePlan et de la chaîne de magasins. C’était alors une première : proposer un leasing pour particulier en dehors des réseaux propres au secteur de l’automobile. Et surtout à un prix défiant toute concurrence puisque les modèles proposés (Opel Corsa en 2015 et Toyota Aygo en 2016) étaient affichés aux prix respectifs de 189 et 179 €, loyer et toutes charges comprises par mois, à l’exception du carburant.

Un succès qui aura certainement inspiré Carrefour, qui propose à son tour une formule leasing de 36 mois, tous frais inclus, au prix de 178 €. De fait, la moins chère qui ait jamais été introduite sur le marché. "Il s’agit d’une Opel Corsa Enjoy (1.2), dotée d’options telles que la climatisation", détaille Baptiste van Outryve, porte-parole de Carrefour. "C’est un véhicule d’une valeur de 13.990 €, sans compter les options (peinture métallisée, jantes alu, air conditionné, vitres électriques, rétroviseurs électriques et chauffants, radio CD/MP3 6 HP, Bluetooth) d’une valeur de 999 €. Pour un loyer mensuel de 178 € (TVAC), le client n’a à se soucier de rien puisque ce leasing reprend les taxes, assurances, entretiens, pneus… Bref, tout sauf l’essence."

Les véhicules seront exposés dans les 45 hypermarchés Carrefour dès aujourd’hui et jusqu’au 27 septembre. "Nous proposons ces voitures en partenariat avec Directlease. Leurs représentants seront présents dans nos magasins pour fournir tous les renseignements aux consommateurs et, naturellement, les renvoyer vers Opel s’ils souhaitent effectuer un essai."

Après le 27 septembre , l’offre restera encore valable durant deux semaines. Il suffira alors de surfer sur le site www. DirectLease.be pour obtenir toutes les informations.

"Avec ce nouveau service, nous voulons une fois de plus faciliter la vie de nos clients. Le leasing privé les soulage d’une foule de détails à régler (achat, négociation du prix, taxe, assurances, réparations….) et leur donne la possibilité de conduire en permanence une voiture neuve, dotée des dernières avancées technologiques en matière de confort, de sécurité et d’environnement et cela à un prix incroyablement bas."