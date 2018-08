Expert depuis 11 ans dans la reprogrammation moteur (ou « chiptuning » en anglais), CBPower est devenu un acteur incontournable dans ce domaine en Belgique. L’idée ? Augmenter le potentiel de votre véhicule, en toute sécurité, et ce sans passer par la case concessionnaire. Rencontre et explications du concept avec Bernard Cousin, fondateur de CBPower.

Vous avez acheté un véhicule et celui-ci ne satisfait pas ou plus vos attentes en termes de puissance ? Alors le moment est sans doute venu de confier votre voiture à un garage spécialisé pour réaliser une reprogrammation moteur. Depuis plus de 10 ans, la société CBPower, dont le siège se situe à Bastogne, propose tant aux particuliers qu’aux professionnels de reprogrammer le moteur de leurs véhicules. « Reprogrammer un moteur consiste à optimiser son programme de gestion, car c’est ce programme qui pilote tous les paramètres du moteur : la quantité et les moments d’injection, le débit d’air via la pression du turbo, la géométrie du turbo, la sonda lambda… », explique Bernard Cousin, gestionnaire de la société CBPower. En d’autres termes : la reprogrammation vous offre l’opportunité d’acquérir plus de puissance, sans devoir racheter de nouvelle auto (ou changer de moteur).

En outre, la reprogrammation moteur est un service 100% personnalisé. « Tout comme les constructeurs proposent des puissances différentes pour un même moteur, nous sommes en mesure d’adapter des dizaines de paramètres afin d’optimiser le fonctionnement de votre moteur ». La différence avec CBPower ? Votre moteur atteint sa puissance maximale, sans tenir compte des segmentations de puissance mises en place par les constructeurs automobiles. En plus d’un plus grand potentiel au niveau du moteur, un véhicule qui a été reprogrammé propose un confort de conduite supérieur : les dépassements des autres engins deviennent beaucoup plus agréables et sûrs grâce à une capacité de traction plus élevée.

© www.cbpower.be



Fiez-vous uniquement à un spécialiste

A ceux ou celles qui seraient tenté(e)s par l’installation d’un boîtier additionnel plus qu’une reprogrammation, Bernard Cousin est catégorique. « Contrairement à la reprogrammation, le boîtier additionnel ne tient pas compte de tous les paramètres de votre moteur et n'est pas créé sur mesure pour votre véhicule ». Notre interlocuteur ajoute : « le boîtier permet uniquement une augmentation des quantités de carburant sur toute la plage de régime, et de ce fait, entraîne divers problèmes et encrassements, notamment sur le filtre à particules, le turbo et la vanne EGR. » Vous ne pourrez pas dire qu’on ne vous aura pas prévenu(e)s !

Cartographier un moteur exige une expertise pointue. Plutôt que de confier votre véhicule à une connaissance ou une personne lambda qui réalisera cette intervention sur un parking ou à votre domicile, faites appel à un professionnel. Que ce soit à court ou plus long terme, vous aurez plus de garantie que le travail a été réalisé dans les règles de l’art et selon les normes en vigueur. « Dans notre atelier, l’optimisation des véhicules se fait toujours dans le respect des limites de la mécanique afin de conserver toute la fiabilité de la voiture en question », poursuit Bernard Cousin, motoriste expérimenté. CBPower offre également 7 ans de garantie sur le programme. Enfin, en cas de vente, le rétablissement des réglages d’origine est totalement gratuit.

Réalisez des économies d’énergie

A l’heure où l’on ne peut plus nier les effets du changement climatique et où il devient urgent d’adopter de nouveaux comportements en matière de consommation, que diriez-vous de réaliser quelques économies d’énergie ? Selon les journalistes spécialisés, après une reprogrammation moteur, le conducteur diminue généralement sa consommation de diesel de 10 à 15%.

© www.cbpower.be



En pratique

Si vous souhaitez reprogrammer votre moteur prochainement, sachez que, une fois à l’atelier CBPower, vous devrez patienter 2h le temps de l’intervention. Pendant ce laps de temps, le motoriste de la maison calculera le niveau de performance (puissance et couple) de votre automobile et ce pour chaque régime du moteur. Ensuite, un programme sur-mesure, à usage unique, sera mis sur pied par ce professionnel, sur base de vos desiderata et des possibilités. Une fois le nouveau programme installé via l’interface électronique du véhicule, ses nouvelles performances seront calculées pour confirmer que l’intervention s’est déroulée correctement. A vous ensuite le bonheur de découvrir le nouveau potentiel de votre quatre—roues !

Informations :

www.cbpower.be

14 rue des Hêtres, 6600 Bastogne

Tél : 061 21 51 77

Mobile : 0472/ 357 487

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 20h00 ; le samedi de 8h30 à 16h30

Uniquement sur rendez-vous