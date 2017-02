La voiture a encore été montrée du doigt, cette semaine par la Commission européenne.. Il est vrai qu’elle est mise en cause lors des pics de pollution que l’on enregistre dans les grandes villes. Et il semble que les mesures de limitation de circulation prises au niveau des centres urbains ne sont guère efficaces.

Cinq pays se sont ainsi vus adresser un carton rouge pour "n’avoir pas remédié aux infractions répétées aux limites en matière de pollution atmosphérique fixées pour le dioxyde d’azote".

Ces pays sont l’Allemagne, la France, l’Espagne, l’Italie et le Royaume-Uni, la Belgique échappant donc à ce classement des mauvais élèves européens en la matière, alors qu’elle avait été rappelée à l’ordre en 2015. Exactement comme la Bulgarie.

La Commission confirme avoir relevé dans ces pays des infractions persistantes en matière de pollution atmosphérique, laquelle est donc principalement provoquée par la circulation routière..

En conséquence, Bruxelles a lancé, un "dernier avertissement". Et si ces États n’agissent pas dans un délai de deux mois, la Commission prévient qu’elle "pourrait décider de saisir la cour de justice de l’Union européenne".

En France, une vingtaine de zones sont concernées, avec notamment Paris, Marseille et Lyon. Du côté de l’Allemagne, elles sont une trentaine dont Berlin, Munich et Hambourg. On en trouve seize au Royaume-Uni, parmi lesquelles Londres, Birmingham, Leeds et Glasgow.

Si l’exécutif européen pointe notamment comme solution au problème la réduction du volume global du trafic, le passage aux voitures électriques et l’adaptation du comportement des conducteurs, il insiste néanmoins sur la réduction des émissions des véhicules à moteur diesel, soulignant que "plus de 400.000 citoyens meurent prématurément chaque année dans l’Union européenne à cause de la mauvaise qualité de l’air".

Enfin, la Commission a dit constater l’efficacité très réduite des péages urbains mis en place par Londres et Milan depuis quelques années.