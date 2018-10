"Les compteurs sont trop optimistes, c’est bien connu."

Presque tous les automobilistes, et surtout les plus anciens, vivent, et roulent, avec cette idée-là en tête. Nous avons posé la question à quelques réprésentants de constructeurs. "Dans le groupe VW, toutes les voitures, de toutes les marques, ont un compteur qui affiche 5 km/h de plus que la vitesse réelle, nous confie Jean-Marc Ponteville, PR du groupe. Nous voulons, en effet, que les conducteurs de nos véhcules aient la garantie qu’ils ne dépassent pas la vitesse autorisée. Beaucoup d’éléments peuvent influencer le tachymètre (usure des gommes, pneus plus ou moins gonflés). On veut être sûr que lorsqu’un conducteur met son régulateur à 120 sur autoroute, il soit en dessous de la limite, même en descente. L’idée est aussi de ne pas avoir tout le temps les yeux rivés sur le compteur mais bien sur la route !" Chez Opel et Ford, on nous affirme qu’on n’a jamais entendu parler d’une telle mesure et que, au contraire, les compteurs sont de plus en plus précis…