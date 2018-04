Alors, soyons quand même clair : ce n’est pas parce que PSA a repris Opel qu’apparaît tout d’un coup un nouveau ludospace. Le combo, chez le constructeur généraliste allemand, c’est une affaire qui dure !

En 1986, déjà, était apparue la première génération (la A), basée sur la Kadett et exclusivement utilitaire alors. Ce ne serait plus le cas des versions B, C et D.

Pas question de modèle E, cette fois, pour Opel, mais bien de L comme Life pour cette 5e génération, laquelle, c’est vrai, a pas mal l’accent d’outre-Quiévrain désormais, puisque les deux véhicules français et l’allemand partagent les mêmes bases, les mêmes mécaniques (diesel et essence), les mêmes équipements de confort, les mêmes aides à la conduite, la même option 7 places. En outre, ils sont tous proposés en version normale (4,40 m de long) et en version longue (4,75 m).

Le nouveau Combo Life sera en vente dès cet été pour arriver à l’automne chez les concessionnaires. Pour info, la Citroën Berlingo 5 places se négocie en base, avec le moteur 3 cylindres 1, 2 l, aux alentours de 20.000€, on imagine qu’on ne sera pas très loin de ce prix pour l’Opel…

Soulignons que le segment des fourgonnettes est en pleine croissance puisqu’il a augmenté de quelque 26 % entre 2014 et 2017.

Nous aurons bientôt l’occasion d’en faire l’essai détaillé. En attendant, le constructeur avance de nombreux arguments pour sa nouveauté, annonçant même clairement, et honnêtement, "que ce Combo profite largement de l’expérience PSA dans le domaine !"

Il est technologiquement raffiné, ne présentant pas moins de 19 systèmes de confort et de sécurité, avec un ensemble multimédia à la page, et intuitif comme il se doit aujourd’hui.

Le Combo se veut avant tout familial, donc spacieux et avec de nombreux rangements (jusque dans le toit à l’arrière !). Les trois fauteuils arrière peuvent accueillir autant de sièges enfants (avec fixation ISOFIX). Même la lunette arrière peut s’ouvrir indépendamment du hayon, le coffre présentant au minimum 597 l de volume.. Une version 4x4 est annoncée pour cette année encore.