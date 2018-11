L’an dernier, les accidents de la route ont fait près de 15 000 victimes directes rien qu’en Wallonie, dont 289 ont perdu la vie. Entre les séquelles physiques, les démarches administratives et juridiques, l’après-accident constitue parfois un véritable chemin de croix que les victimes, fragilisées physiquement et psychologiquement, ne sont pas toujours en mesure de mener seules.

À l’occasion de la Journée mondiale du souvenir des victimes de la route qui a lieu précisément ce dimanche, il est bon de rappeler qu’il existe des professionnels qui peuvent aider ces victimes dans leurs démarches via l’Agence wallonne pour la Sécurité routière. Le travail réalisé par l’AWSR permet d’éviter que les personnes ne soient victimes une seconde fois à cause d’un manque d’information et de soutien.

