L’achat d’un véhicule neuf pousse généralement le propriétaire d’une nouvelle voiture à faire le tour des assureurs, histoire de voir quelles sont les propositions les plus intéressantes.

Plusieurs sites permettent d’obtenir en quelques clics la meilleure offre du marché, ou, à tout le moins la meilleure offre parmi les compagnies passées en revue.

Mefirst, mais aussi Wilink ou encore assurances.be peuvent vous faire gagner pas mal d’euros sur votre prime rc auto, en toute impartialité.

"Nous n’avons pas d’accord pour promouvoir une compagnie plutôt qu’une autre", explique Bernard Soens, CEO d’assurances.be. "Il est très important de rester indépendant".

Assurances.be collabore avec de très nombreux assureurs belges (AXA, AG, Allianz, Touring Assurances,…). "Ils représentent 75 % du marché pour le paiement des primes".

De quoi avoir une base de comparaison assez large.

"Un courtier fera généralement une comparaison de primes entre 2/3 compagnies. Il ne le fera pas par rapport à 7/8 compagnies car cela prend du temps".

Le site vous proposera la meilleure offre, et uniquement la meilleure offre. Surtout, il restera discret sur le nom de la compagnie la plus intéressante en fonction de votre profil. "Nous comparons les propositions du pool des assureurs et informons le client de la proposition la plus intéressante", explique encore Bernard Soens. "La compagnie n’est pas mentionnée pour éviter que le client potentiel n’aille directement voir son courtier avec notre offre de prime. Si le client ne vient pas chez nous, nous ne gagnons pas d’argent". L’anonymat sautera bien entendu lorsque vous irez plus loin dans la relation commerciale.

Le site se rémunère en fait via deux canaux.

Le premier, c’est le clic. "Nous obtenons une rémunération de conversion lorsqu’un contrat est conclu entre un visiteur de notre site et une compagnie partenaire". L’autre volet, c’est Assurax, le courtier en ligne d’assurances.be. "Cette fois, les commissions sont récurrentes".

Assurances.be se veut le Colruyt du monde de l’assurance.

"Nos clients peuvent obtenir le prix le moins cher pour des produits de marque de qualité", souligne Koen Rens, webmaster du site.