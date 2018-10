Dans le cadre du Jumping International de la Province de Liège qui se tiendra du lundi 29 octobre au dimanche 4 novembre dans les Halles des Foires de Coronmeuse, Discar aura le plaisir de présenter en première belge la nouvelle Série 8 Coupé et le nouveau SAV X5 !

Le Jumping International de la Province de Liège se déroule dans les Halles des Foires de Liège au carrefour des autoroutes d’Aix-la-Chapelle, Liège, Anvers, Maastricht et Bruxelles. Outre les cavaliers internationaux, avec les cavaliers belges comme porte-drapeaux, le Jumping de Liège mettra à l’honneur les cavaliers régionaux et nationaux qui retrouveront leurs finales sur la piste de Halles des Foires. Un espace de 3.500 m², réservé aux professionnels, est aménagé en village pour permettre aux spectateurs de déambuler en toute quiétude dans un lieu d’agrément et de promenade bénéficiant d’un confort maximum. Discar vous propose de vous mettre à l’heure du cheval en symbiose avec tout l’univers équestre et, entre deux spectacles, de faire connaissance avec la nouvelle Série 8 Coupé et le nouveau X5, le Sports Activity Vehicle (SAV) dont les trois générations précédentes ont été vendues à plus de 2,2 millions d’unités !

© Discar



Le nouveau SAV BMW X5.

Lors du printemps de l’an 2000, BMW crée la sensation en présentant son premier tout-terrain créé sur la plateforme de la Série 5 en empruntant de nombreux éléments techniques à Land Rover dont la marque bavaroise était propriétaire à l’époque. On ne va pas vous retracer ici l’historique complet de ce modèle à succès, mais force est de constater qu’en 18 ans, le X5 a considérablement évolué et pris de l’embonpoint. Voyons, par exemple, les dimensions extérieures. Sur un empattement qui est passé à 2.975 mm, le nouveau X5 mesure 4.922 mm de long pour 2.004 mm de large et 1.745 mm de haut. Par rapport au modèle d’origine, cela fait respectivement 252, 134 et 25 mm de plus, mais, dans le même temps, le volume du coffre en configuration normale passe de 465 à 645 litres et une troisième rangée de sièges pour deux passagers supplémentaires peut être commandée en option (Pack 7 places, disponibilité prévue à partir de décembre 2018).

© Discar



Le nouveau X5 dispose en outre d’un hayon en deux parties pour faciliter le chargement et propose, notamment, l’option Accès confort, qui permet aux deux parties de s’ouvrir et de se fermer automatiquement en mode mains libres. En résumé, cette nouvelle génération gagne en polyvalence, en dynamisme et en confort grâce à de nombreux systèmes de châssis inédits sur la gamme X de BMW, comme la suspension pneumatique sur les deux essieux, la direction ActiveDrive à 4 roues directrices et le Pack xOffroad. L’éventail de systèmes d’aide à la conduite s’élargit considérablement avec, en première ligne, l’option Drive Assist Pro et l’assistant au stationnement avec assistance au recul. Le nouveau BMW X5 inaugure en outre le BMW Live Cockpit Navigation Pro (de série), qui permet une adaptation encore plus précise de l’affichage et du système de commande aux besoins du conducteur. Enfin, dans le courant de l’année 2019, le X5 avec un entraînement hybride combinera un moteur à essence six cylindres avec la toute dernière technologie BMW eDrive.

© Discar



La nouvelle BMW Série 8 Coupé.

Ce n’est pas la première fois que la gamme BMW comprend un coupé Grand Tourisme. Entre 1989 et 1999, les 840Ci, 850i et 850CSi ont été produites à un peu plus de trente mille exemplaires, mais il aura donc fallu attendre près de vingt ans pour découvrir leurs successeurs, même si les multiples versions de la Série 6 ont assuré le relais de 2004 à 2017. En attendant une variante Cabriolet dont on a pu voir quelques photos de la version de développement, la nouvelle Sérié 8 Coupé marque une étape importante dans l’approche de la marque par rapport au segment des voitures de sport. Ce nouveau modèle a d’ailleurs entamé d’abord sa carrière officielle en sport automobile d’endurance sous le nom de M8 GTE avant de démarrer sa carrière commerciale en cet automne 2018. Et quel démarrage avec une silhouette extérieure très moderne et très élancées grâce à des surfaces très généreuses structurées autour de lignes sobres et épurées.

© Discar



Une ligne sportive, c’est bien, encore faut-il que le ramage ressemble au plumage et que le pilote dispose d’une dynamique de conduite de premier plan. Que l’on se rassure, le châssis, la transmission et la suspension ont été affûtés en conséquence pour offrir l’agilité, la précision et la prestance de premier ordre que l’on est en droit d’attendre d’une voiture de sport haut de gamme. Lors du développement, des moteurs particulièrement puissants ont été associés à la transmission intégrale intelligente BMW xDrive. Un tout nouveau V8 fait ses débuts sur la M850i xDrive Coupé. Ce moteur de 4,4 litres doté de la technologie M Performance TwinPower Turbo offre à la fois une prodigieuse puissance et une signature sonore qui réjouit les oreilles, surtout avec le système d’échappement sport avec contrôle des clapets. La 840d xDrive Coupé propose un moteur Diesel à 6 cylindres en ligne de 3,0 litres doté de la technologie TwinPower Turbo.