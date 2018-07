Inspirée du design de l'Isetta, une microcitadine BMW parmi les plus produites après la seconde guerre mondiale, la Microlino s'apprête à débarquer en Europe.

Cette voiture aux dimensions liliputiennes (1,5m de large sur 2,4m de long) est l'oeuvre du constructeur suisse Micro, connu du grand public pour ses trottinettes. Présentée sous forme de prototype au Salon de Genève en 2016, on a pu l'apercevoir dans sa version pré-série à Bruxelles cette année.

Capable de passer de 0 à 50 km/h en 5 secondes grâce à un poids record (450 kg), la Microlino se veut une alternative électrique aux petits véhicules citadins. Classée dans la catégorie des quadricycles lourds et non des véhicules particuliers, on peut donc la conduire avec un permis B1 à partir de seize ans.

Avec deux modes de conduite disponibles, son autonomie varie de 120 à 215 kilomètres, le tout grâce à une batterie qui se recharge en seulement quatre heures.

La Microlino est produite dans les mythiques usines d'Imola et ne devrait donc pas tarder à envahir nos rues. Sa commercialisation est prévue pour le début de l'année 2019.

Pour vous l'offrir, comptez tout de même 12 000 euros. L'écologie et la mobilité, cela a un prix.