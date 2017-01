C'est spécialement pour ce Salon de Bruxelles que DS Automobiles a lancé une nouvelle édition de la DS 4 Crossback au nom évocateur de Moondust (librement traduit: Poussière de lune). Tout un programme pour cette DS4 gris mat, dit Platinium, fidèle à la philosophie maison, à savoir la personnalisation à outrance, mais aussi l'utilisation de technologies de pointe.Ainsi, après la teinte Orange Tourmaline mate pour la collection Automne-Hiver, c’est au tour de la collection Printemps-Eté de faire son apparition. Car, comme il se doit en mode, l'hiver est déjà presque oublié pour les créateurs.

Si la technologie s’exprime à travers la peinture mate, elle est aussi présente à travers l’ensemble des équipements proposés sur ce modèle : Mirror Screen pour accéder à son smartphone, DS LED Vision pour une meilleure appréhension de la route, caméra de recul, système de franchissement involontaire de ligne, etc, etc.

L’habitacle ne manque pas de style lui non plus, avec ses sièges en cuir grainé noir basalte et sa planche de bord en cuir nappa noir basalte.

Le Salon vous permettra également de découvrir (au palais 4) la nouvelle ligne Performance disponible sur tout la gamme (DS 3, DS 3 Cabrio, DS 4 et DS 5). Là aussi, il s'agit d'une personnalisation des modèles, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les sportifs apprécieront les pédaliers et marche-pieds en aluminium, mais aussi les cuirs fins de la sellerie et de l'habillage de l'habitacle.Cela dit, tout ça ne nous empêche pas de penser qu'il est grand temps pour la nouvelle marque de sortir un modèle... qui ne ferait pas penser à Citroën! D'après ce que nous entendons ci et là, ce serait le cas avec la DS6, qui a déjà roulé chez nous (en version camouflée). On en saura plus dans les semaines et mois à venir...