Si vous avez toujours rêvé de vous offrir une Mazda, une Audi ou encore une Renault à un prix défiant toute concurrence, certaines communes vous en donnent la possibilité. Seul hic, les véhicules ont été abandonnés sur le territoire communal par leur propriétaire.

Ce système existe dans la commune de Woluwe-Saint-Pierre. Elle a décidé de se séparer aujourd’hui de huit voitures. Les véhicules attendent sur le parking du magasin communal afin de trouver l’acquéreur le plus offrant. "On les stocke là parce que nous n’avons pas la place suffisante pour les mettre ailleurs. Il y a entre dix et trente véhicules récupérés par an. Elles se trouvent donc à l’extérieur sous les arbres", explique Michaël Rimé, chef du cabinet du bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre.

[...]

Découvrez la suite de cet article dans notre Edition Abonnés. Si vous n'êtes pas encore inscrit, découvrez nos offres et nos tarifs ci-dessous.