Beobank va proposer le taux le plus bas jamais offert pour un crédit auto: 0,65%, contre 0,85% pour Belfius et KBC, qui étaient jusqu'à présent les plus intéressantes spour le salon de l'auto 2018.



Beobank frappe donc à nouveau un grand coup à la faveur de ce salon, ayant été la première banque à descendre en dessous du 1%, voilà deux ans, à 0,99%. En janvier2017, le taux était encore plus bas, à 0,89%. Ce taux est du jamais vu et donne une belle longueur d'avance à Beobank sur ses concurrents, qui risquent bien de réagir pour atténuer la différence de taux.

BNP Paribas Fortis s'est aligné avant l'annonce de Beobank sur les taux de Belfius et KBC, en abaissant le taux pour les voitures classiques à 0,90%.