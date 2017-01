Auto-moto Une voiture compacte, construite avec des matériaux écologiques, électrique, et belge, c'est le rêve de Xavier Van der Strappen. Il y a deux ans, au salon de l'auto déjà, un prototype était présenté dans le palais des "Dream car". Le début de l'aventure Ecar était lancée.

En deux ans, trois modèles ont été conçus : L'Ecar 311u, la 332r et la 333a. Et les trois voitures ont été vendues et livrées.

Etre au salon de l'auto, c'est un "gros challenge", confie Xavier Van der Strappen. "Il faut qu'on tente de signer 50 bons de commande pour lancer la production. Ce sera encore une production de manière artisanale mais ça nous permettra de préparer l'industrialisation."