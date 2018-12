Il faudra s’y habituer, les versions OPC étant nettement trop gourmandes et, donc, polluantes, pour la nouvelle procédure WLTP (remplaçant le NEDC), Opel a préféré les mettre au placard pour les remplacer par une appellation GSI qui a déjà connu ses lettres de noblesse par le passé chez Opel. Les plus anciens d’entre vous se souviendront notamment de la Kadett GSI (en 1984 !) qui fit les beaux jours sportifs de la marque allemande généraliste. Opel a donc décidé de faire renaître ce logo, d’abord avec son navire amiral, l’Insignia. La Corsa suit cette tendance, avec toutefois un handicap de poids (ce qui n’est pas du tout le cas de l’Insignia) par rapport à ses rivales que sont la Seat Ibizza Tsi, la Ford Fiesta St-Line, la Peugeot 208 Gti ou la Suzuki Swift Sport (au poids plume de 970 kg !). La 5e génération de Corsa, qui n’a pas pu bénéficier d’une plateforme PSA, est lourde. Cela se sent un peu quand on la pousse dans ses retranchements, surtout au-delà du 3e rapport. Un inconvénient qui devrait être gommé pour la génération à venir, laquelle bénéficiera bien, elle, de la dernière technologie française en la matière.

Qu’à cela ne tienne, la voiture est plus qu’agréable (et facile) à vivre au quotidien. Dans la circulation urbaine, grâce à son petit gabarit et à ses premiers rapports courts, elle se faufile à merveille. Sur routes sinueuses, voire montagneuses, elle se révèle aussi très docile, avec un train avant très peu sous-vireur, et un train arrière qui colle à la route. Ce châssis (qui est celui de la version OPC) n’est jamais pris en défaut. Il faudrait sans doute quelques chevaux supplémentaires pour que la caisse daigne bouger un peu. Les conducteurs sportifs auront compris que son caractère peu joueur n’en fait pas la voiture la plus fun à piloter. Par contre, elle est extrêmement sécurisante, avec un freinage au top en toutes circonstances.

Question aspects pratiques, le rayon de braquage est un peu limite et le volume de coffre juste dans la moyenne. Par contre, l’accès aux places arrière (la GSI n’existe qu’en 3 portes) est franchement malaisé avec les sièges Recaro sport (une option à 2 150 euros) lesquels, il faut le dire, offrent un maintien parfait et constituent un vrai bonheur pour les passagers avant. La Corsa Gsi est bien équipée, dehors comme dedans. Et l’intérieur est très personnalisable, comme il est de bon ton avec ce genre de petite voiture urbaine.