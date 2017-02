Difficile, de plus en plus difficile même, pour les Salons, de conserver l'exclusivité! S'il est vrai qu'on ne pourra la voir en... vrai, qu'au prochain Salon de Genève, la nouvelle Série 5 Touring est déjà disponible, en photos, pour le plaisir des yeux.On sait que la Belgfique est LE pays du break par excellence et il est clair que la nouvelle version Touring de la Série 5 est toujours un modèle extrêmement attendu chez nous.Une peu plus longue (1 cm exactement) que la berline, cette version offre un volume de coffre (encore) plus intéressant (570 litres, autrement dit 40 litres de plus), sans parler d'autres aspects pratiques typiques de cette forme de carrosserie, comme le hayon électrique de série ou encore la lunette arrière qui s'ouvre indépendamment du hayon (ce qui existait déjà sur les générations précédentes).On notera quand même que le volume de coffre maximal, banquette arrière rabattue (1.700 l) n'atteint pas celui de la toute récente Mercedes Classe E du genre: 1870 l.

Lors de son lancement commercial en juin prochain, la nouvelle BMW Série 5 Touring sera proposée avec quatre moteurs : deux diesels de 190 ch (520d Touring) et 265 ch (530d Touring), ainsi que deux blocs à essence développant 252 ch (530i Touring) et 340 ch (540i Touring). Cette dernière version disposera de la transmission intégrale xDrive en série, elle sera proposée en option sur le diesel 530d Touring. Côté transmission, tous les moteurs pourront profiter de la boîte automatique Steptronic à 8 rapports. Plus tard apparaîtra une version hybride sur le modèle de ce qui se fait avec la 330 e, mais avec une autonomie en full électrique un peu plus grande (on parle de 30 à 35 km).

La série 5 héritera de bon nombre de systèmes d'assistance et de sécurité présents sur le Série 7. Grâce à un poids optimisé, BMW annonce des valeurs de consommations et d'émissions en baisse de quelque 11%. Quand on sait que la marque est déjà championne en matière de sobriété de ses moteurs, on se demande comment il est possible de réduire encore ces valeurs de plus de 10%.