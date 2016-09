Kia passe à l’offensive

Auto-moto

Vous le savez probablement, Kia et Hyundai sont des sociétés appartenant au même groupe. La première est sans doute un peu moins connue que la seconde. Pourtant, Kia affiche une progression constante depuis huit ans. Et l’ambition est là : entre 2016 et 2018, six modèles existants seront remplacés et huit autres apparaîtront. Cette bonne santé, la firme coréenne la doit essentiellement au nouveau Sportage, qui cartonne en ce moment, et constitue 60 % des ventes.

Mais si le SUV se porte bien, chez Kia, on n’en oublie pas pour autant le secteur des grandes berlines. (...)

Découvrez la suite de cet article dans notre Edition Abonnés. Si vous n'êtes pas encore inscrit, découvrez nos offres et nos tarifs ci-dessous.