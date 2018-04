L'autopartage, cela cartonne. L'entreprise Zipcar qui propose ce concept est tellement happée par le succès qu'elle étend déjà sa zone de couverture.



Dans un premier temps, elle fonctionnait sur 55 km2. Désormais, elle en a rajouté six pour être opérationnelle dans les quartiers suivants. A l'ouest : Laeken, Jette, Koekelberg, Molenbeek et Ganshoren. A l'est : Woluwe-Saint-Pierre et Woluwe-Saint-Lambert. "L'idée est simple : pouvoir utiliser une voiture de temps en temps", affirme Kate Croisier, la directrice de Zipcar Belgique. "Le tout sans devoir assumer les coûts quotidiens."

Plus de 250 véhicules sont déjà disponibles dans la région bruxelloise.

Renseignements au www.zipcar.be