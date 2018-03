Après le succès de l'autopartage pour particuliers, voici l'autopartage pour les entreprises.

Le premier réseau mondial a décidé de s'attaquer à Bruxelles avec une offre dite de « free floating » . Cette nouvelle option de mobilité à la fois intelligente et abordable s'adresse donc désormais aux PME et aux plus grandes entreprises.

Dans une capitale où la mobilité est et reste un problème majeur, cela pourrait permettre de désengorger les principaux boulevards.

Il peut également être une alternative plus que sérieuse à la multiplication des voitures de société. Diminution de coûts et diminution de l'empreinte écologique, un duo gagnant.

Pour tous renseignements : www.zipcar.be/business