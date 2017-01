Il aura fallu du temps, beaucoup de persévérance et d’investissement personnels de la part de son inventeur, Xavier Van der Stappen, mais cela n’aura pas été en vain. Les obstacles - et Dieu sait s’ils furent nombreux - auront été finalement vaincus, un à un.

On sait que les trois premières voitures, présentes au Salon, étaient déjà vendue, acquises par Ache-Ligno un bureau d’architectes flamands, Mega une société wallonne de distribution d’énergie et Isolants Hallet, une PME de Bruxelles. On ne pouvait pas rêver d’histoire plus belge. Cinquante autres véhicules étaient dans l’attente de leurs futurs propriétaires. Nous avons appris hier qu’elles n’attendraient plus longtemps…

Le ministre fédéral de la Mobilité, François Bellot, ayant visité le stand d’Ecar, a confirmé son intérêt pour le concept technologique présenté : 100 % électrique et belge.

La Région flamande, par l’entremise de son ministre de l’Energie Bart Tommelein a marqué son intérêt pour l’achat d’Ecar.

Enfin, plusieurs communes et CPAS ont également marqué leur accord, ainsi qu’une société de voitures partagées.

De son côté, le ministre wallon de la Mobilité et de l’Environnement, Carlo Di Antonio s’est engagé à promouvoir la mobilité électrique après la visite du stand Ecar, en déclarant que le verdissement de la flotte publique wallonne était une priorité incontournable, servant aussi d’exemple en fonction des exigences environnementales.

De l’avis de son concepteur Xavier Van der Stappen, Ecar devrait devenir, à terme, le véhicule des collectivités et des services, car ils sont légers et performants, et donc très compétitifs et en bonne position dans les cahiers de charge des institutions.

Imbattables aux Eco-scores des appels d’offres régionaux, l’Ecar a beaucoup de chance de s’imposer comme véhicule de liaison, de transport de personnes, de services et soins à domicile et ainsi que comme petit utilitaire pour la livraison des derniers kilomètres dans les centres urbains.

Il n’y a plus qu’à lancer la production à grande échelle, ultime étape d’un processus lancé quasi dans l’anonymat voici quelques années…