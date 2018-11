Auto-moto Vu son succès, les commandes seront rouvertes pour un mois dès le 8 novembre

On vous a déjà parlé de ce paradoxe : à une époque où l’on parle beaucoup, et à juste titre, d’écologie, de downsizing des motorisations (des moteurs plus petits donc), de voitures plus vertes (où moins noires, c’est selon !), les voitures de sport n’ont jamais connu tant de succès ! Les petites sportives comme les supercars !

En voici une preuve supplémentaire avec cette magnifique Ford GT qui rappelle inévitablement (et volontairement d’ailleurs) les succès en course de sa glorieuse aïeule : la tout aussi splendide GT 40 qui valut ; en 1969, à "notre" Jacky Ickx l’un de ses plus valeureux et spectaculaire succès aux mythiques 24 H du Mans.

(...)